俳優の畑芽育、志田未来が8日、都内で行われたABCテレビ日10ドラマ『エラー』（4月12日スタート毎週日曜後10：15〜ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）制作発表会見に登場した。本作で地上波ゴールデン・プライム帯初の主演を務めることとなった畑が、特別な作品だという本作への思いを語った。【集合ショット】スタイリッシュ！モノクロ衣装で登場した畑芽育＆志田未来＆藤井流星ら今作は、とある女性を死なせてしまっ