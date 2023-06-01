記者1年目の99年。初めての署名記事は、5月17日付の15行ほどの「担当直入」という記事だった。就任1年目の春季リーグ戦で早大を11季ぶりに優勝に導いた野村監督の記事に添えられたもの。早大野球部出身で当時の4年生は記者の2学年下の後輩たちだった。野村監督に直接指導は受けていない。だが、練習取材の際は西東京市・東伏見のグラウンドで、自分も指導されているような緊張感を味わった。当時62歳だったが眼光鋭く、エネル