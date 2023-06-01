インターネット上で映画作品を文字で説明する「ネタバレ記事」は許されるのか。こんな点が争われた異例の刑事裁判が東京地裁で開かれている。著作権法違反に問われた被告側は「文字だけでは映画の本質は伝わらない」と無罪を主張し、検察側と真っ向から対立。映画業界が「作品への『ただ乗り』だ」と危機感を強めるなか、１６日に言い渡される判決に注目が集まる。（貞広慎太朗）法廷におなじみテーマ曲昨年１０月、東京地裁の