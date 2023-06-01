トンボ鉛筆の「シャープペンシル木物語」仕事中にメモを取ったり、資格試験の勉強をしたりする際に便利なシャープペンシル。新生活のスタートに新しい1本があると気分も上がる。1回のノックで長く書ける商品、本体に芯が40本入る商品、天然木を使った商品と各社がこだわりのシャーペンを相次いで発売している。（共同通信社＝出井隆裕記者）パイロットコーポレーションは昨年11月に「シャープペンシルAIRSTEP（エアステッ