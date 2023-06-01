女優の畑芽育（23）と志田未来（32）が、都内でダブル主演するテレビ朝日系ドラマ「エラー」（12日スタート、日曜後10・15）の制作発表会見に出席した。畑は現場でスタッフや共演者に「プロフィル帳」を配り、関係を深めている。自ら小悪魔や天才かもと思う点などを記入する欄があり、志田が自ら天才と思うことに「長いせりふを言えた時」と同時に「誰も褒めてくれない。自分で褒めるしかない」と記していたことを明かした。