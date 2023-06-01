俳優の畑芽育、志田未来が8日、都内で行われたABCテレビ日10ドラマ『エラー』（4月12日スタート毎週日曜後10：15〜ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）制作発表会見に登場した。【集合ショット】スタイリッシュ！モノクロ衣装で登場した畑芽育＆志田未来＆藤井流星ら今作は、とある女性を死なせてしまった中田ユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・大迫未央（志田）が真実を知らないまま友情を育む物語。本来な