スーパースター級の?売れっ子?誕生に、うれしい悲鳴が上がっている。ソフトバンクは８日の西武戦（みずほペイペイドーム）に１―２で競り負け、今季初のカード負け越しを喫した。自慢の打線は相手先発・高橋光成投手（２９）の前に８回まで１１三振、２安打無得点。難敵が降板した９回に１点を返すのが精いっぱいだった。それだけに、台湾の至宝が見せた好投はなおさら光った。本拠地初登板となった徐若熙投手（２５）は、前回