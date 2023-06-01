台湾の研究チームが、使用済みの食用油を発電機やディーゼル機器向けのバイオディーゼルに変換できるシステムを開発しました。機器全体がバックパックに収まるほど小型な点が特徴です。台大首創螺旋線圈分離技術 能源界咖啡機製生質柴油 | 生活 | 中央社CNAhttps://www.cna.com.tw/news/ahel/202604030039.aspxTaiwan-led team develops backpack-sized system that turns used oil into fuel | Taiwan News | Apr. 3,