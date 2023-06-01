◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島１―２巨人（８日・マツダスタジアム）マツダの魔物を巨人・泉口友汰内野手（２６）が一刀両断だ。広島に１点ビハインドで迎えた９回無死二塁、起死回生の逆転２ラン。昨年から続いていた鬼門での連敗を５で止めた。７回３安打１失点（自責０）とほぼ完璧だった田中将大投手（３７）に、土壇場で報いるアーチとなった。また、５日に支配下登録された平山功太内野手（２２）が「１番・右翼」で１軍初昇