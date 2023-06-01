中日の根尾昂投手（２５）が、待望のプロ初勝利を手にした。同点の延長１０回に６番手で登板。最後は大阪桐蔭の後輩・松尾をフルカウントから、１３６キロのスライダーで空振り三振に封じた。直後の延長１１回にチームが２点を勝ち越し、白星が舞い込んだ。プロ８年目で、２２年シーズン途中に投手転向してから５年目。「みんなが（白星を）つけてくれて、最高な気分。支えてくださった方に感謝したい」と頬を緩めた。記念球は、