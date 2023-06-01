阪神・木浪聖也内野手（３１）のバットが止まらない。同点の初回２死一、二塁、ヤクルト・松本健のツーシームをはじき返すと、打球は遊撃の横をすり抜け左前へ。一時勝ち越しのタイムリーに、超満員の聖地は大歓声に包まれた。「同点から、もう１点取れたのはすごくよかった」と、淡々と振り返った。ただ、３回２死一、二塁は二ゴロ、２―３の８回２死三塁は、ヤクルトの新外国人・リランソと初対戦。フルカウントからのスライ