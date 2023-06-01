◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島１―２巨人（８日・マツダスタジアム）広島・森翔平投手（２８）が、今季初登板で７回６安打無失点と好投した。逆転負けで白星こそ逃したが、意地の８０球。相手先発の巨人・田中将と競い合うようなテンポのいい投球に「ストライク先行で投げられた」と胸を張った。４戦ぶりスタメンの二塁・菊池の再三の好守や、左翼・ファビアンの“本塁打キャッチ”などバックの助けも借りた０封。「何個助けられた