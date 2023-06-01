◆パ・リーグオリックス９―１ロッテ（８日・京セラドーム大阪）オリックス・西川龍馬外野手（３１）は、試合前から予告していた。「初球、チェンジアップを狙う」。ベンチ裏でイメージし、ジャクソンと対戦。初回に有言実行した。無死一、三塁で左中間へ先制決勝の２点二塁打。今季の初球攻撃は４打数３安打で「あれで満足していました…」とおどけた。３月に侍ジャパンと強化試合があった。食い入るように見つめたのは、大