女優の畑芽育、志田未来が８日、都内で行われた１２日スタートのテレビ朝日系ダブル主演ドラマ「エラー」（ＡＢＣテレビ制作、日曜・後１０時１５分）の制作発表会見に、ＷＥＳＴ．の藤井流星らと登壇した。とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と、亡くなった女性の娘・未央（志田）が出会い、罪と友情の狭間で揺れ動くヒューマンサスペンス。畑と志田は、同じ事務所に所属する先輩・後輩でラジオ番組で共演したことはある