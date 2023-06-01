ＷＥＳＴ．の藤井流星が８日、都内で行われた１２日スタートのテレビ朝日系連続ドラマ「エラー」（ＡＢＣテレビ制作、日曜・後１０時１５分）の制作発表会見にダブル主演の畑芽育、志田未来らと登壇した。とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と、亡くなった女性の娘・未央（志田）が出会い、罪と友情の狭間で揺れ動くヒューマンサスペンス。藤井は、ユメ（畑）の会社の先輩で、恋人の佐久間健司を演じる。演じる佐久間に