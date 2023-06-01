中京大中京（愛知）で２４年夏の甲子園に出場し、今春に同校を卒業した宮内渉吾投手（１８）が米球界に挑戦することが８日、分かった。マネジメント契約を結ぶ「ＩＡＡＳＰＯＲＴＳ」によれば、第一希望はメジャー球団でのプレーだが、ＮＣＡＡ（全米大学体育協会）の所属大学でのプレーも選択肢に入れているという。宮内は身長１９５センチの長身右腕で、２３年６月には花巻東（岩手）との練習試合では佐々木麟太郎（現スタ