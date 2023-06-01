７人組グローバルグループ「ＥＮＨＹＰＥＮ」の元メンバーで３月にグループを脱退したＨＥＥＳＥＵＮＧ（ヒスン）が新たな活動名「ＥＶＡＮ」としてソロ活動を開始する。所属するＢＥＬＩＦＴＬＡＢの公式サイトで発表され、９日までに公式インスタグラムを開設された。事務所サイトでは「ＥＶＡＮは、トレンディーで甘い音色を持つオールラウンダーのボーカリストだ。２０２０年にＥＮＨＹＰＥＮのＨＥＥＳＥＵＮＧとして