女優畑芽育（23）志田未来（32）が8日、都内でテレビ朝日系ダブル主演ドラマ「エラー」（ABCテレビ制作、12日開始、日曜午後10時15分）の制作発表会見に登壇した。とある女性を死なせてしまった中田ユメ（畑）と、亡くなった女性の娘・大迫未央（志田）が真実を知らないまま友情を育んでいく物語。ドラマ初共演で、畑は地上波GP帯初主演となる。畑は志田について「ものすごく集中力が高い。でも気さくで、推しの話をしてくれる時は