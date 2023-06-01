◇パ・リーグロッテ1−9オリックス（2026年4月8日京セラD）ロッテは頼みの先発ジャクソンが6回8安打6失点と大誤算。4連敗で借金3となり、最下位に沈んだ。サブロー監督は「制球に苦労してたかな。珍しく熱くなっていた。そういう時もあります」と右腕をかばい、捕逸や失策が重なったことには「準備不足かな。打つ方も守る方も準備ができてない」と指摘した。前身の毎日、大毎、東京時代からの通算成績が4934勝4935敗40