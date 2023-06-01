WEST．藤井流星（32）が8日、都内で、12日開始のテレビ朝日系ドラマ「エラー」（ABCテレビ制作、日曜午後10時15分）の制作発表会見に登壇した。畑芽育（23）と志田未来（32）のダブル主演で、出会うはずのない2人が真実を知らないまま友情を育んでいく物語。藤井は畑演じる中田ユメの先輩で恋人、佐久間健司役で出演する。「恋人で、ちょっと秘密を抱えてる。人間らしさはあると思います。あんまり言えないんですが、その隠し持っ