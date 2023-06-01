吉本興業ホールディングス元会長で一般社団法人マザー・ハハ代表理事の大〓洋氏（72）が、俳優森田健作（76）がパーソナリティーを務めるニッポン放送「青春の勲章はくじけない心」（13日出演、月曜午後6時20分）とFM NACK5「青春もぎたて朝一番！」（19日出演、日曜午前6時30分）に出演する。大〓氏は2023年（令5）に吉本興業の会長を退任。昨年の大阪・関西万博の「催事検討会議」共同座長を務めて、成功へ導いた。収録では、NAC