女優の麻生久美子（47）が8日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（火曜後9・00）に出演。若手俳優とLINEで連絡を取り合った際に驚いたことを語った。この日のトークテーマは「LINE友だち1000人vs10人生態調査SP」。社交的なタイプと、人との関係を極力、遮断したいタイプがそれぞれの主張を繰り広げた。登録者数は「536人」という麻生。街頭インタビューのVTRで「機内モードにして連絡を絶つ」という女性の意