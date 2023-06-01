日本相撲協会は9日、都内で臨時理事会を開き、2月下旬に幕内・伯乃富士に暴力を振るった伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士、写真）の処分を審議する。2月24日に伯乃富士と事情を知る幕内・錦富士と共に協会の聴取を受け、事態を重く見たコンプライアンス委員会が関係者などから聞き取り調査を実施。このほど伊勢ケ浜親方への処分案をまとめ、臨時理事会に提出する。18年に相撲協会は暴力決別宣言を公表。特に親方の暴力行為に