◇東都大学野球第1週第2日立正大5−2東洋大（2026年4月8日神宮）2回戦3試合が行われ、21年春以来の1部昇格の立正大は5―2で東洋大を下し、1勝1敗に持ち込んだ。仙台育英（宮城）出身の高田庵冬（あんと）内野手（1年）がリーグ初本塁打を放った。国学院大は中大に競り勝って1勝1敗。リーグ史上初の7連覇を目指す王者・青学大は2連勝で勝ち点1とした。立正大は1年生の高田が2回の中越え先制2ランで貢献した。「凄く興奮し