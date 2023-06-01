日本相撲協会は8日、東京都墨田区の小学1年生約1700人に、協会公式キャラクター「ひよの山」が描かれた特製ランドセルカバーを寄贈した。小梅小学校で配布した伊勢ケ浜部屋の桐山親方（元関脇・宝富士）は「これが伝統になればいい。凄く光栄なことだし、やれて良かったと思う」と話した。社会貢献活動の一環として20年から行われており「ひよの山を見て“黄色いペンギンだ！”と言った子がいた。もっと知ってもらえたらいい」