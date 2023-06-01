サッカーダイジェストWEBでは、北中米ワールドカップのメンバー26人を予測する企画を実施。４月７日には、その第１弾としてフリーライターの元川悦子氏の予想を掲載した。元川氏が予想したのは以下の26人だ。FW上田綺世、小川航基、後藤啓介シャドー三笘薫、鈴木唯人、久保建英、塩貝健人ウイングバック中村敬斗、前田大然、堂安律、伊東純也ボランチ鎌田大地、田中碧、佐野海舟、遠藤航、藤田譲瑠チマDF伊藤洋輝、