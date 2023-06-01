ドジャースのミゲル・ロハス内野手（37）が8日（日本時間9日）、敵地のブルージェイズ戦に「9番・遊撃」で先発出場した。同日に自身のインスタグラムで最愛の父親が亡くなったことを明かし、試合前に報道陣の取材で思いを明かした。マウンドに上がった大谷翔平投手の帽子の右側には白い文字で「MR」と書かれていた。7日（同8日）のブルージェイズ戦で「8番・遊撃」で先発メンバーに名を連ねていたが、試合開始直前に急きょスタ