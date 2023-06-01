9日午前4時28分ごろ、愛媛県、高知県、大分県、宮崎県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は豊後水道で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは3.4と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、愛媛県の八幡浜市、大洲市、西予市、それに愛南町、高知県の宿毛市、大分県の津久見市と佐伯市、宮崎県の延