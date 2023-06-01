◆米大リーグブルージェイズ―ドジャース（８日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が８日（日本時間９日）、ドジャース戦に「５番・三塁」でスタメン出場した。ドジャースの先発は大谷翔平投手（３１）。第１打席は空振り三振だった。まずは初回２死一、二塁で打席へ。カウント１―２から大谷が投じた外角低め１００・１マイル（約１６１・１キロ）直球にバットが空を切り、空