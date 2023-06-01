NY株式8日（NY時間15:09）（日本時間04:09） ダウ平均47730.70（+1146.24+2.46%） ナスダック22555.00（+537.15+2.44%） CME日経平均先物56710（大証終比：+280+0.49%） 欧州株式8日終値 英FT100 10608.88（+260.09+2.51%） 独DAX 24080.63（+1159.04+5.06%） 仏CAC40 8263.87（+355.13+4.49%） 米国債利回り 2年債 3.790（+0.002） 10年債 4.287（-0.006） 30年債 4.