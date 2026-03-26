開催：2026.4.9 会場：ＰＮＣパーク 結果：[パイレーツ] 2 - 8 [パドレス] MLBの試合が9日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとパドレスが対戦した。 パイレーツの先発投手はミッチ・ケラー、対するパドレスの先発投手はマイケル・キングで試合は開始した。 7回表、7番 ニック・カステラノス 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでパドレス得点 PIT 0