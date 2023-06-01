後半戦初戦の12日川崎F戦に向け、鹿島の鬼木監督がチームを締め直した。4日の水戸戦はPK戦で敗れ連勝が7でストップ。前々節の千葉戦から精彩を欠く内容に「気持ちで片付けるのは好きではないが、自分が一番大事にしている部分。（気概が）全然感じられないゲームが2試合続いた」と指摘した。この日は4対4など強度の高い対人練習を実施。「まずベースを徹底して上回りたい」と原点回帰を誓った。