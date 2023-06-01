西武園競輪の開設76周年記念「G3第1回平原康多カップ」が、きょう9日に開幕する。初日メインは12Rの特選だ。栃茨コンビに期待。真杉が好機に仕掛けて吉田が差す。古性の頭も。＜1＞古性優作前回は体は重かったけど、感覚は良かった。治療も行けていないので疲れている。単騎自力。＜2＞菅田壱道前半に強めに練習し後半は調整した。練習の感じはいい。阿部君。＜3＞真杉匠乗り方を意識して練習し、前回よりはいいと