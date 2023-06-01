敵地ブルージェイズ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が8日（日本時間9日）、敵地ブルージェイズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。初回の打席で四球を選び、日本人選手として最長タイの43戦連続出塁をマークした。投打二刀流出場。マウンドに立つ前に偉業を成し遂げた。初回先頭の打席で、相手右腕シースから冷静に四球を選んで出塁した。連続試合出塁の日本人選手最長記録は、2009年にイチロー（マリナーズ）が記録