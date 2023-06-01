東京大学医学部付属病院で不祥事が相次いだことを受け、東京大学は病院を医学部から切り離し、大学が直接運営する方針を明らかにしました。東京大学医学部付属病院をめぐっては、大学院の元教授らが便宜を図る見返りに、性風俗店で接待を受けたなどとして収賄の罪で今年2月に起訴されたほか、元准教授も医療機器メーカーから現金を受け取ったとして収賄の罪で起訴されています。東京大学藤井輝夫 総長「改めて心より深くお