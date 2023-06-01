◆米大リーグブルージェイズ―ドジャース（８日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が８日（日本時間９日）、敵地・ブルージェイズ戦に「１番・投手」でスタメン出場し、４３試合連続出塁をマークして、日本人記録に並んだ。初回先頭の１打席目に四球を選んだ。昨年８月２４日（同２５日）の敵地・パドレス戦から続く連続試合出塁がついに「４３」にまで到達。イチロー（マリナーズ）