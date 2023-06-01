歌舞伎俳優の中村獅童（５３）が東京・歌舞伎座の「六月大歌舞伎」（３〜２５日）昼の部で、大ヒット時代劇「子連れ狼」の初歌舞伎化に挑むことが８日、分かった。獅童が昭和の大スターで叔父・萬屋錦之介さんの当たり役である主人公・拝一刀（おがみ・いっとう）役を、獅童の次男・中村夏幹（５）が一刀の息子・大五郎役を演じる。「子連れ狼」は小池一夫さんが原作、小島剛夕さんが作画を担当した１９７０年代を代表する劇画