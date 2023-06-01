ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が8日（日本時間9日）、本拠のオリオールズ戦に「2番・一塁」で2試合ぶりとなる先発出場。3回の第2打席で内野安打を放ち、4試合ぶりとなるヒットを記録した。前日7日（日本時間8日）の同戦では開幕11試合目で初となるスタメン落ち。9回1死一塁の場面でメジャー移籍後初となる代打で登場したが、空振り三振に倒れた。初回の第1打席はオリオールズ先発・ブラディッシュが1ボールから投