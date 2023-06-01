ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴの横山裕（４４）が、９日から放送されるアース製薬の新商品「アースＯＨ！ノーマット」のＣＭに出演したことが８日、分かった。蚊を駆除する撃退成分になりきり、蚊への不満を“イヤーな感じ”でコミカルに表現。「スタッフさんに『めちゃくちゃいいですね！』って褒められて。『表情がいいです』とか言われると、俺、普段そんな感じに見えてんのかな？とか、ちょっと複雑な気持ちにもなりました」と