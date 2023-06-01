気象台は、午前4時8分に、なだれ注意報を長野市、乗鞍上高地、中野市、大町市、飯山市、白馬村、小谷村、高山村、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、信濃町、小川村、飯綱町、栄村に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】長野県・長野市、乗鞍上高地、中野市、大町市、飯山市、白馬村などに発表（雪崩注意報） 9日04:08時点北部、中部では融雪による土砂災害やなだれに、中部では空気の乾燥した状態が続くため、火の