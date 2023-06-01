砂川市のハンターがクマの駆除を巡り、猟銃の所持許可が取り消された問題で、北海道公安委員会が４月９日、ハンターに謝罪し、猟銃を返還することがわかりました。砂川市のハンター・池上治男さんは２０１８年、ヒグマ駆除のため発砲した際、周辺の民家に銃弾が当たる恐れがあったことを理由に猟銃の所持許可が取り消されました。その後、池上さんは処分の取り消しを求め提訴。３月の最高裁判決では二審の判決が