ドジャースの大谷翔平投手（31）が8日（日本時間9日）、敵地でのブルージェイズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。初回の第1打席で四球を選び、イチローの2009年4月28日から6月14日までの日本人選手最長記録となる43試合に並んだ。今季2度目の投打同時出場となった大谷。初回の第1打席、ブルージェイズ先発・シースから冷静に四球を選んた。これで43試合連続出塁となり、日本人選手最長となるイチローの記録に並び、球団7位タ