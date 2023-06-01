9日午前3時57分ごろ、徳島県、香川県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は徳島県北部で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは3.2と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、徳島県の那賀町、香川県の丸亀市です。【各地の震度詳細】■震度1□徳島県那賀町□香川県丸亀市気象庁の発表に基づき、地域