【モデルプレス＝2026/04/09】マクドナルドは、定番の「チキンタツタ」と、新商品の「タルタル油淋鶏風チキンタツタ」、「チーズチキンタツタ」の3種のバーガー、サイドメニューからはリニューアルした「シャカシャカポテト じゃがバタ」と、ドリンクでは新商品「マックフィズ／マックフロート 和かんきつヨーグルト味」（※日向夏、甘夏の果汁あわせて1％使用）を加えた“「チキンタツタ」シリーズ”全6種のラインアップを、4月15