NY株式8日（NY時間14:40）（日本時間03:40） ダウ平均47785.33（+1200.87+2.58%） ナスダック22608.30（+590.45+2.68%） CME日経平均先物56930（大証終比：+500+0.88%） 欧州株式8日終値 英FT100 10608.88（+260.09+2.51%） 独DAX 24080.63（+1159.04+5.06%） 仏CAC40 8263.87（+355.13+4.49%） 米国債利回り 2年債 3.788（0.000） 10年債 4.291（-0.002） 30年債 4.8