富士フイルムのV字回復をリードしたカリスマ経営者長崎市の中心部にある県立高校だ。長崎県屈指の進学校で、文武両道を貫いている。26年春の高校野球センバツ大会で「21世紀枠」に選ばれ、3月に75年ぶりに甲子園に戻ってきた。大企業の経営トップになり、強力なリーダーシップと果敢な決断力を発揮した卒業生がいる。2000年から富士フイルム社長、それに富士フイルムホールディングス社長や会長兼CEO（最高経営責任者）を約20