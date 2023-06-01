SUPEREIGHTの横山裕（44）がアース製薬の殺虫剤「アースOH！ノーマット」の新CM「撃退成分横山」篇に出演する。駆除する成分に扮して蚊への不満を口にし、蚊が退治されるストーリー。自身も「バーベキューするんですけど、山の蚊はめちゃくちゃ強い。刺された痕が都内の蚊と全然違う」と蚊にまつわる苦い思い出を明かした。製品の進化にちなみ、自分の進化について「デビュー曲が演歌で、レコーディングが手拍子から始ま