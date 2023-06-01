ベルギー1部シントトロイデンの日本代表DF谷口彰悟が7日に取材対応し、4強入りなら大会中にフィールド選手で日本史上単独2位の年長記録となる35歳を迎えるW杯へ「ここからまたレベルアップしてよりブラッシュアップされた日本代表を見せられる自信がある」と語った。24年11月に負った左アキレス腱断裂から昨年5月に復帰。「正直、“なんで今ここで？”という気持ちが強かった」と苦悩を明かし「W杯に出るという目標は1ミリもブレ