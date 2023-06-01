渡辺直美とダンス＆ボーカルグループHANAのMAHINAが、ロッテ『クランキー』の新テレビCM『チョコサクサァァーク』篇に登場。4月14日より全国でオンエアされる。【動画】あの「ウェカピポ」をリメイク！渡辺直美×HANA・MAHINA出演『クランキー』新テレビCM新テレビCM『チョコサクサァァーク』篇では、平成のヒットソングSOUL'd OUT「ウェカピポ」をリメイク。「クランキー」の“サクサク感”を表現したリズム感が癖になるCMオ