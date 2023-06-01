29勝19敗で5位の新潟アルビレックスBBはオフ明けの8日、新潟県西蒲原郡の弥彦体育館で練習を行った。次節は11日からの三重2連戦で、レギュラーシーズンでは最後となるホーム戦。主将のSG浜高康明（29）は、プレーオフ準々決勝のホーム開催権をゲットできる4位以内を目指し、最後まで諦めずに戦う決意を示した。自分たちで立場を苦しくしてしまった。5日に下位の品川を相手に痛恨の取りこぼしで、4位の岡山とのゲーム差は2。浜